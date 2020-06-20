Ahlatcı: “2002 yılından bugüne kadar aralıksız milletimize hizmet ediyoruz”

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday, İl Genel Meclis Üyeleri Süleyman Ateş, Ekrem Yıldırım ve Aşdağul Belde Başkanı Mehmet Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette yeni binanın hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, “Yeni parti binamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni binamızda hayırlı hizmetler yapacağız inşallah. Memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek derdimiz var o da Çorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise “Yeni parti binamıza taşınarak daha refah bir ortama kavuştuk. Bu binamız halkımıza hizmet için vesile olacak inşallah. 2002 yılından bugüne kadar aralıksız milletimize hizmet ediyoruz. Çorum’un kalkınması için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyarette özelde Uğurludağ, genelde de kentin tüm ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)