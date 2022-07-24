Ahlatcı, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ağırladı

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ağırlayan Ahlatcı, bir süre sohbet ederek, 15 Temmuz gecesinde yaşadıkları hakkında Gazi Aslan'dan bilgiler aldı ve tekrar geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gazi Aslan'ın elini öperek karşılayan Ahlatcı, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı canı pahasına mücadele vererek vatanımızı savunan kahraman gazimiz abimiz Turgut Aslan'ı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bizleri ziyaret etmesi bizi son derece mutlu etmiştir"dedi

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ahlatcı, "Bize bu milletimizin emaneti olan kıymetli abimiz, 15Temmuz kahramanlarından Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Turgut Aslan’ı ağırladık. Hoş sohbetleri ve nezaket ziyareti için Kıymetli Gazimiz Turgut Aslan Başkanımıza teşekkür ediyor, o güzel ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

"Bu vesile ile sadece Çorum’lu hemşerilerimiz olarak değil milletimiz olarak Şehitlerimizi hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyoruz" diyen Ahlatcı, "Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sayenizde vatanımız hainlerden kurtulmuş oldu"şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde göstermiş olduğu kahramanlıktan dolayı Gazi Aslan'ı tebrik eden Ahlatcı, Ülkemizin 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine minnettar olduğunu ifade ederek, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.