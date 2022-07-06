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Ahlatcı, 124 milyarlık ciro ile üçüncü, Bek Tarım 363. sırada

Ahlatcı Holding ile Bek Tarım, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması’na göre yine ülkenin en büyükleri arasında yer alarak Çorum’u gururlandırdı. 

Güncel 06.07.2022, 19:18 06.07.2022, 19:41
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Ahlatcı, 124 milyarlık ciro ile üçüncü, Bek Tarım 363. sırada

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 15’incisini gerçekleştirdikleri ve ülkenin en büyük 500 şirketinin listelendiği “Fortune 500 Türkiye Araştırması”nın sonuçları belli oldu. Araştırma sonuçları, Fortune Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune 500 Türkiye Editörü Ersan Taylan, CRIF Analitik Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve CRIF Analitik Birim Danışmanı Selen Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Buna göre araştırma ülkenin en büyük şirketlerinin Kovid-19 salgının etkilerinin devam etmesine rağmen 2021 yılında çok hızlı bir büyüme oranı yakaladıklarını ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 65,7 artarak 3 trilyon 212 milyar liraya çıktı.
AHLATCI HOLDİNG CİROSU 124 MİLYAR
Son yıllarda sağladığı yüksek büyüme ile devler arasındaki yerini her geçen yıl yukarı çeken Ahlatçı Kuyumculuk, 2021 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 92,2 artırarak 79 milyar 731 milyon liraya çıkardı. Ahlatçı Kuyumculuk elde ettiği yüksek büyümeyle 2021 yılında üç basamak atlayarak Fortune 500 Türkiye-2021 listesine dördüncü sıradan girdi.


Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın 2021 sonuçlarına göre şirketlerin 2021 yılındaki ciroları dikkate alınarak yapılan sıralamada, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 167 milyar 126 milyon lira ciroyla birinci sırada yer alırken, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 150 milyar 971 milyon lirayla ikinci, Türk Hava Yolları 97 milyar 378 milyon lirayla üçüncü ve Ahlatcı Kuyumculuk ise 79 milyar 731 milyon lirayla 4’ncü sırada yer aldı. Ahlatcı Holding şirketlerinden Ahlatcı Metal Rafineri ise 44 milyar 335 milyon lirayla sıralamada 13. sırada yer almayı başardı. 
Fortune 500 Türkiye Araştırması’nda Ahlatcı Holding’in iki kuruluşunun ciroları toplandığında 124 milyar 66 milyon liraya ulaşarak toplamda THY’nin önüne geçerek üçüncü sırada yer alıyor. 
İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN: AHLATCI
Öte yandan Fortune 500’de ihracatını en çok arttıranlar listesinde göre ise Türkiye'de ihracatını en çok arttıran firma ise Ahlatcı Metal Rafineri oldu. 
Yayınlanan listeye göre Ahlatcı Metal Rafineri geçen yıl 13. sırada yer alırken bu yıl yüzde 43,094'lük bir büyüme ile Fortune 500 Türkiye 2021 ihracatını en çok arttıranlar listesinde 1. sıraya yükseldi.
BEK TARIM 363.’ÜNCÜ
Çorum’un son üç yıldır ülkenin 500 büyük firması arasına girmekte olan bir diğer kuruluşu olan Bek Tarım ise, 2019’da 346 ve 2020’de 386. sırada yer aldığı listede bu yıl 363’ncü sırada yer aldı. 
Bek Tarım, Çorum'da yaptığı yatırımlarla 3 yıldır ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Fortune 500 listesinde geçen yıla göre 23 sıra birden yükselen Çorum firması Bek Tarım, yüzde 74,7’lik bir büyüme ile 1 milyar 585 milyon lira satış rakamı ile listede 363’üncü sırada yer aldı.

Fortune 500 Türkiye Listesi'nde yer alan En Verimli Şirketler sıralamasında da Bek Tarım damgası vurularak, kalitesi bir kez daha tescillendi. En Verimli Şirketler kategorisinde Aktif Devir Hızı grubunda Bek Tarım Türkiye'de 19. sırada yer aldı. Çalışan Başına Satış Hacmi grubunda ise, Bek Tarım yine 19. sırada yer aldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile oğulları Ahmet Emin ve Ateş Ahlatcı

Bek Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, oğulları Mustafa ve Barış Bektaş’la

(Haber Merkezi)

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