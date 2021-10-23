AHL Park’tan çocuklar için özel etkinlik

Her gün binlerce misafirine kapılarını açan ve alışverişten eğlenceye tüm ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği AHL Park Avm, yaşayan, hayatın içinden ve eğlenceli zamanlar yaratmaya devam ediyor ve küçük misafirlerini de unutmuyor. Eğlenceli ve unutulmaz aktivitelerle her hafta sonu çocuklara keyifli ve neşeli saatler yaşatan AHL Park Avm’de, Ekim ayında da birbirinden eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor.

Bugün ve yarın TRT Çocuk’un en sevilen karakterlerinden biri olan Pırıl, AHL Park Avm’de sevenleriyle buluşacak. Üçer seans olarak gösterimde olacak Pırıl gösterisi ücretsiz izlenebilecek.

30 Ekim Cumartesi günü gerçeklesek olacak Kum Boyama Atölyesi ise çocukların zihinsel gelişimi için fayda sağlayacak. Bu etkinlikte çocuklara set halinde verilecek olan kum ve resim kalıbı kendiliğinden yapışkanlı alanın çocukların kendi elleriyle kumları serperek yayması sonucu ortaya çıkacak.

31 Ekim Pazar günü ise çocukları Kumbara Evi Maket Yapımı Atölyesi ve Boyama Atölyesi bekliyor. Çocuklar kendi hayal gücüyle tamamlayacakları maketleri, etkinlik sonrası oyuncak olarak kullanabilecek. (Haber Merkezi)

