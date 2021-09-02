AHL Park’tan alışveriş yapana hediye okul kiti 

Koronavirüs pandemisi nedeni ile kapalı bulunan okulların yüzyüze eğitime başlayacak olması nedeni ile farklı bir çalışmaya imza atan AHL Park AVM, tek seferde 200 TL ve üstü alışveriş yapan ziyaretçilerine okul kiti hediye edecek.

Misafirlerin keyifle vakit geçirdiği Çorum AHL Park AVM, çeşitli hediyelerle misafirlerine kazandırmaya devam ediyor. AHL Park AVM’de ziyaretçilerine tam kapsamlı bir alışveriş deneyimi yaşatırken, hayata geçirdiği çeşitli kampanya ve hediye uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Okulların açılış tarihinin yaklaşması ve okul ihtiyaçlarına göre alışverişlerin başlamasıyla birlikte AHL Park, öğrencilere okul kiti hediye ediyor. AHL Park AVM’de tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde içinde kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi kalemtıraş, defter, resim defteri, 6’lı kuru boyadan oluşan okul kiti hediye ediliyor.

(Haber Merkezi)

