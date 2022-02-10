AHL Park’ta Şubat ayı dopdolu

TRT çocuk çizgi filmi olan Aslan’ın gösterisi 12-13 Şubat’ta, Ali Baba’nın Masal Çiftliği tematik oyun alanı etkinliği 19-20 Şubat’ta, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı Kahramanları Kuti, Aypa, Rupi ve Enda ise 26-27 Şubat’ta miniklerle buluşacak. (Haber Merkezi)

