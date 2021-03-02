AHL Park’ta normalleşme

TSE’den “Covit-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ne sahip olan AHL Park AVM’de, hem hafta içi, hem de hafta sonu saat 10.00 ile 20.00 arasında güvenle alışveriş yapılabileceği vurgulanırken, “Bugüne kadar oluşturulmuş sağlıklı ortamı ile tüm standartlara uyan AHL Park aynı titizlikle ve önemle normalleşme sürecine girerek haftasonu ziyaretçilerine kapılarını açacaktır” ifadesi kullanıldı.

(Haber Merkezi)