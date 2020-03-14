AHL Park’ta korona virüs tedbirleri

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte AHL Park AVM’de de dezenfeksiyon çalışmaları tavan yaptı.

AHL Park yönetimi tarafından alışveriş merkezinin ortak kullanım alanında yoğun temizlik çalışmaları yapıldı. Özellikle tüm tuvalet, ortak oyun alanları, yürüyen merdivenler ve asansörler dezenfektan etkili, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kimyasal ürünlerle temizlendi.

AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Korona virüs salgınına karşı insanların kalabalık olarak bulundukları alanlardan biri olan AVM’lerde önlem alma konusunda AHL Park olarak her alanında dezenfeksiyon çalışmalarımızı önemle sürdürmekteyiz. Ayrıca AVM içinde kullandığımız dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı en kaliteli hijyen sağlayan üründür. Misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için daima ön plandadır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)