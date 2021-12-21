AHL Park’ta “Kooperatif Sergisi” açıldı

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında dün saat 13.30’da AHL Park AVM’de Ticaret İl Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Kadın Kooperatifleri Sergisi düzenlendi. Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş başta olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı sergide ilimiz merkez ile ilçelerinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatiflerinin temsilcileri ürünlerini sergiledi.

Sergide Osmancık Aşağı Zeytin Köyü Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifi, Sungurlu Sevgisun Kadın Kooperatifleri, İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, SS Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çorumlu Alaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dodurga Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çorum Kadeş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, Yeşilköy Köy Ürünleri Kooperatifi’nin el emeği göz nuru yöresel ürünleri sergilenerek hem tanıtıldı hem de satışı yapıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

