AHL Park’ta eğlenceli hafta sonu
Güncel 07.01.2022, 21:46
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AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, bugünden başlayarak Ocak ayının tüm hafta sonları, minik ziyaretçiler için son derece eğlenceli geçecek.
Saat 14.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek ve 8 seanstan oluşacak Çocuk Panayırı’nda, Bilinko Oyunu, Kurdele Oyunu, Top Atış Panosu & Vur Devir Oyunu, Çember Oyunu, Geoboard Oyunu, Kapla Masası, Atölye Çalışması, Ressam Etkinliği ve Sihirli Kum Masası yer alacak. Ayrıca, pamuk şeker ikramında bulunulacak. (Haber Merkezi)
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