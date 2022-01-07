AHL Park’ta eğlenceli hafta sonu

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, bugünden başlayarak Ocak ayının tüm hafta sonları, minik ziyaretçiler için son derece eğlenceli geçecek.

Saat 14.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek ve 8 seanstan oluşacak Çocuk Panayırı’nda, Bilinko Oyunu, Kurdele Oyunu, Top Atış Panosu & Vur Devir Oyunu, Çember Oyunu, Geoboard Oyunu, Kapla Masası, Atölye Çalışması, Ressam Etkinliği ve Sihirli Kum Masası yer alacak. Ayrıca, pamuk şeker ikramında bulunulacak. (Haber Merkezi)

