AHL Park’ta aşure ikramı

Yaşamın keyfe dönüştüğü, alışverişten etkinliğe sayısız hizmetiyle, kentin cazip alışveriş merkezi olan AHL Park AVM, Muharrem ayı ve aşure günü nedeniyle misafirlerine aşure ikramında bulundu.

Çorum’un gözde alışveriş ve yaşam merkezi AHL Park AVM, en popüler markaları, hayata geçirdiği sayısız kampanya ve birbirinden farklı keyifli anlar yaşatan etkinlikler ile 70’den 70’e herkese hitap etmeyi sürdürüyor. Zamanın keyfe dönüştüğü AHL Park AVM7de çocuk ve yetişkinlere özel etkinliklerle adından sıkça söz ettirirken, geleneksel günleri de unutmamaya devam ediyor.

Bu kapsamda AHL Park AVM her yıl Muharrem ayının 10.gününde yapılan bereketin ve bolluğun simgesi Aşure’yi misafirlerine ikram etti. AHL Park AVM’nin A Kapısı dış alanında dün saat 14.00’de yapılan etkinlikte ziyaretçilere aşure ikram edildi.

Paylaşmanın, dayanışmanın, sevgi ve hoşgörünün, bolluk ve bereketin en güzel simgelerinden biri olan aşureye ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi.

(Gülbahar TAŞ)

