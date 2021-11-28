AHL Park’ın duyarlılığı
Güncel 28.11.2021, 18:46
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AHL Park AVM, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve ziyaretçilerinde farkındalık oluşturmak adına, 25 Kasım’da büyük bir duyarlılık sergiledi.
AVM’nin girişlerine “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” pankartları asılırken, kadına karşı şiddetin farkındalık rengi olan turuncu ile ışıklandırıldı.
AHL Park ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı çeşitli etkinliklere de kapılarını ardına kadar açtı. (Haber Merkezi)
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|22
|7. Karagümrük
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|22
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|21
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|20
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|20
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|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. Leicester City
|13
|18
|10. M. United
|12
|17
|11. Crystal Palace
|13
|16
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|13
|16
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|13
|15
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|13
|14
|16. Watford
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|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Real Betis
|15
|27
|5. Atletico Madrid
|13
|26
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Valencia
|15
|19
|10. Osasuna
|14
|19
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7