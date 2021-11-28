AHL Park’ın duyarlılığı

AHL Park AVM, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve ziyaretçilerinde farkındalık oluşturmak adına, 25 Kasım’da büyük bir duyarlılık sergiledi.

AVM’nin girişlerine “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” pankartları asılırken, kadına karşı şiddetin farkındalık rengi olan turuncu ile ışıklandırıldı.

AHL Park ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı çeşitli etkinliklere de kapılarını ardına kadar açtı. (Haber Merkezi)

