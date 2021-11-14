AHL Park, ziyaretçilerine 300 bin lira kazandıracak
AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerine toplamda 300 bin lira ödül kazandıracak. Kampanya bugün başlayacak ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek. Her 75 liralık alışveriş için bir kupon verilecek ve AHL Pay’dan 50 bin lira ile 2.500 lira arasında armağanlar dağıtılacak.
Faaliyete geçtiği tarihten bu yana yoğun ilgi gören ve misafirlerin keyifle vakit geçirdiği Çorum AHL Park AVM, ziyaretçilerine toplamda 300 bin lira değerinde AHLPAY kazandıracak.
Kampanya kapsamında ziyaretçiler, 15 Kasım 2021 – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında AHL Park Alışveriş Merkezi'nden yaptıkları her 75 TL'lik alışveriş için bir kupon hakkı kazanacak.
Toplamda 45 AHL Park Avm ziyaretçisi, 300 bin TL değerinde ödül kazanacak. 1 kişi 50 bin, 1 kişi 25 bin, 1 kişi 15 bin, 10 kişi 10 bin, 12 kişi 5 bin ve 20 kişi ise 2 bin 500 lira değerinde ödül ile AHLPAY kampanyasından yararlanma şansı yakalayacak.
Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (AHLPAY) kartı, herhangi banka ve hesap ilişkisi gerektirmeyen, kredi kontrolüne ve belgeye gerek olmayan, karta yüklenen, bakiye kadar kullanılabilen Mastercard amblemli bir kart. AHL PAY Kart ile anlaşmalı bütün fiziki ve sanal iş yerinden alışveriş yapılabiliyor. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6