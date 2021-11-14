AHL Park, ziyaretçilerine 300 bin lira kazandıracak

Faaliyete geçtiği tarihten bu yana yoğun ilgi gören ve misafirlerin keyifle vakit geçirdiği Çorum AHL Park AVM, ziyaretçilerine toplamda 300 bin lira değerinde AHLPAY kazandıracak.

Kampanya kapsamında ziyaretçiler, 15 Kasım 2021 – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında AHL Park Alışveriş Merkezi'nden yaptıkları her 75 TL'lik alışveriş için bir kupon hakkı kazanacak.

Toplamda 45 AHL Park Avm ziyaretçisi, 300 bin TL değerinde ödül kazanacak. 1 kişi 50 bin, 1 kişi 25 bin, 1 kişi 15 bin, 10 kişi 10 bin, 12 kişi 5 bin ve 20 kişi ise 2 bin 500 lira değerinde ödül ile AHLPAY kampanyasından yararlanma şansı yakalayacak.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (AHLPAY) kartı, herhangi banka ve hesap ilişkisi gerektirmeyen, kredi kontrolüne ve belgeye gerek olmayan, karta yüklenen, bakiye kadar kullanılabilen Mastercard amblemli bir kart. AHL PAY Kart ile anlaşmalı bütün fiziki ve sanal iş yerinden alışveriş yapılabiliyor. (Haber Merkezi)

