AHL Park yönetiminden “Gazeteciler Günü” jesti

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’ın evsahipliğinde Happy Moon’s da gerçekleştirilen kahvaltıya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ile basın çalışanları katıldı.



Kahvaltı sonrası konuşan AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş, mevsim, zaman ve mesai kavramı olmadan insanları bilgilendirmek için gece gündüz çalışan basının emeğinin kısa bir süreye sığdırılmasının mümkün olmadığını belirterek tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını vurguladı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Onursal Başkan Mehmet Yolyapar da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün gazeteciler için önemli bir gün olduğunu belirterek, gazetecilerin sosyal haklarının tanındığı 212 sayılı yasanın kabulünün yıldönümü nedeniyle basın mensuplarını AHL Park AVM’de konuk eden Genel Müdür Kocabaş ve AHL Park AVM yönetimine meslek mensupları adına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)