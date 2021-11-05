AHL Park yöneticileri Müze’deki sergiyi gezdi 

AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş ve beraberindeki yöneticiler, “Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergiyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle Çorum Müzesi'nde açılan sergiyi gezen AHL Park yöneticilerine sergi hakkında GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat tarafından bilgi verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

