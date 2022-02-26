AHL Park talihlileri belli oldu!

15 Kasım 2021 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alışveriş yaparak, AHLPay kampanyasına katılım şansı elde eden AHL Park AVM ziyaretçileri, cumartesi günü noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile ödüllerine kavuştu. Ziyaretçiler toplam da 300 bin TL ödülün sahibi oldu.

AHL Park’ın zemin katında yapılan ve kalabalık bir kitle tarafından izlenen çekilişte, Aleyna Sılku 50 bin lirayı kazanan talihli oldu.

Çorum İkinci Noter Ebubekir Bulat gözetiminde yapılan çekilişe 362 bin 204 bilet katılım sağladı.

Toplam da 45 AHL Park AVM ziyaretçisi, 300 bin TL değerinde ödül kazandı. AHLPay kampanyasından yararlanma şansı yakalayarak 1 kişinin 50 bin TL, 1 kişinin 25 bin TL, 1 kişinin 15 bin TL, 10 kişinin 10 bin TL, 12 kişinin 5 bin TL ve 20 kişinin ise 2 bin 500 TL değerinde ödül kazandığı çekilişte 45 asil 45 yedek isim belirlendi.

Büyük ödül 50 binin sahibi 354957 bilet numarası ile Aleyna Sılku oldu.



