AHL Park “kazandırıyor”

AHL Park tarafından yapılan açıklamaya göre, alışveriş yapanlar toplamda 245 bin lira değerinde “param” kartlarından kazanma şansı yakalayacak.

1 Nisan -31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında kampanya boyunca toplamda her 75 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanılabiliyor.

Kazançlı kampanyalardan daha çok faydalanıp, kampanyada şanslarını arttırabilmek için AHL Park AVM ziyaretçilerini bekliyor.

(Haber Merkezi)

