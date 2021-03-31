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AHL Park “kazandırıyor”
AHL Park AVM’de 1 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan her 75 lira ve üzeri alışverişlerde 1 kişiye 50 bin lira, 2 kişiye 25 bin lira, 3 kişiye 15 bin lira,10 kişiye 5 bin lira, 20 kişiye ise 2 bin 500 lira yüklü “param troy kart” hediye edilecek.
Güncel 31.03.2021, 20:30
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AHL Park tarafından yapılan açıklamaya göre, alışveriş yapanlar toplamda 245 bin lira değerinde “param” kartlarından kazanma şansı yakalayacak.
1 Nisan -31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında kampanya boyunca toplamda her 75 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanılabiliyor.
Kazançlı kampanyalardan daha çok faydalanıp, kampanyada şanslarını arttırabilmek için AHL Park AVM ziyaretçilerini bekliyor.
(Haber Merkezi)
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