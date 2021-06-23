AHL Park hayatı kolaylaştırıyor
AHL Park, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekânlara girişte ibrazı zorunlu olan HES koduna erişimi kolaylaştırmak amacıyla, bu kapsamda ziyaretçilere ücretsiz ‘HES Kodu Anahtarlığı’ hediye ediyor. Kişiye özel olarak AVM içerisinde anında hazırlanan anahtarlıklar ile HES koduna rahatlıkla ulaşmak mümkün.
Güncel 23.06.2021, 22:59
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HES kodu anahtarlıklarıyla birlikte, telefona ihtiyaç duymadan, anahtarlık üzerinde bulunan kare kod ile HES kodu okutularak hızlı geçiş sağlanıyor. AHL PARK, bu proje ile, akıllı telefon kullanmayan misafirler, çocuk ve yaşlılar, telefona anında erişimi olmayan kişilere kolaylık sağlıyor. (Haber Merkezi)
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