AHL Park hayatı kolaylaştırıyor

HES kodu anahtarlıklarıyla birlikte, telefona ihtiyaç duymadan, anahtarlık üzerinde bulunan kare kod ile HES kodu okutularak hızlı geçiş sağlanıyor. AHL PARK, bu proje ile, akıllı telefon kullanmayan misafirler, çocuk ve yaşlılar, telefona anında erişimi olmayan kişilere kolaylık sağlıyor. (Haber Merkezi)

