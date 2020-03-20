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AHL Park geçici olarak faaliyetini durduruyor

Bölgenin en görkemli AVM’si AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’in, koronavirüs salgını nedeniyle yarından itibaren geçici bir süre için faaliyetini durduracağı açıklandı.

AHL Park geçici olarak faaliyetini durduruyor

Bölgenin en görkemli AVM’si AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’in, koronavirüs salgını nedeniyle yarından itibaren geçici bir süre için faaliyetini durduracağı açıklandı.

20 Mart 2020 Cuma 18:27
AHL Park geçici olarak faaliyetini durduruyor

Ahlatcı Holding’den yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

“Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların uyarı ve talimatlarına riayet edilmiş, gerekli tedbirler titizlikle alınmıştır.

Ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için Cumhurbaşkanlığımızın aldığı güvenlik ve kamu sağlığının korunması önlemlerine, ‘evde kalın’ uyarılarına istinaden Alışveriş Merkezimizin faaliyetlerini 21 Mart Cumartesi günü itibariyle geçici bir süre için durdurduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Bu süre boyunca Migros 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğiz.

Sağlıklı günler dileriz.”

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