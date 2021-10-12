AHL Park, Dünya Kız Çocukları Günü'nü unutmadı

AHL Park AVM, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde tüm çocuklara pamuk şeker hediye etti.

AHL Park, her yıl 11 Ekim’de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nde alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklara pamuk şeker dağıtarak, bugünü onlar için unutulmaz kıldı.

Pamuk şeker dağıtımı ise, gün boyu devam etti. (Haber Merkezi)