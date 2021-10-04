AHL Park AVM’ye teşekkür

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adını sık sık duyuran AHL Park AVM ile Çorum Belediyesi işbirliğinde geçtiğimiz aylarda Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri AVM’de iki gün boyunca düzenlenen etkinliklerde eğlenmişti.

AHL Park’da sinema izleyen, Funlap oyun alanında neşeli dakikalar geçiren ve Happy Moons’ta da yemek ikram edilen özel bireylere bu imkanı sağlayan işletme adına AHL Park Genel Koordinatörü Ayhan Kocabaş’a teşekkür plaketi takdim edildi.

(Haber Merkezi)

