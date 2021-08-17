AHL Park AVM’den misafirlerine “AŞURE”

Yaşamın keyfe dönüştüğü, alışverişten eğlenceye, etkinliklerden sayısız hizmeti ile ilimizin cazip alışveriş merkezi olan AHL PARK AVM, zamanın içinden, dinamik ve keyifli anlar yaratmaya devam ediyor.

Çorum’un gözde alışveriş ve yaşam merkezi AHL PARK, en popüler markaları, hayata geçirdiği sayısız kampanya ve birbirinden farklı keyifli anlar yaşatan etkinlikler ile 70’den 70’e herkese hitap ediyor. Zamanın keyfe dönüştüğü AHL PARK, çocuk ve yetişkinlere özel etkinliklerle adından sıkça söz ettirirken, geleneksel günleri de unutmuyor.

Her yıl Muharrem ayının 10. gününde yapılan bereketin ve bolluğun simgesi aşure bugün saat 14.00’de A Kapısı dış alanında AHL Park’ta ziyaretçilere ikram edilecek.

AHL Park AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada tüm Çorumluları etkinliğe davet ederek “Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, sevgi ve hoşgörünün, bolluk ve bereketin en güzel simgelerinden biri” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)

