AHL Park AVM’den dev araç kampanyası
Açıldığı günden bugüne kadar Çorum’un gözde alışveriş ve eğlence merkezihaline gelen AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, vatandaşları araba sahibi yapmaya devam ediyor.
Güncel 19.06.2020, 19:57
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AHL Park’tan yapılan açıklamaya göre tüm Çorumlular 20 Haziran-20 Eylül 2020 tarihleri arasında toplamda 75 TL ve üzeri yapacakları alışverişe bir çekiliş hakkı kazanıyor.
Büyük ikramiyesi Volkswagen T-Roc marka araç olan çekilişte ayrıca birçok teknolojik hediye de verilecek. (Haber Merkezi)
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