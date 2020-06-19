AHL Park AVM’den dev araç kampanyası

AHL Park’tan yapılan açıklamaya göre tüm Çorumlular 20 Haziran-20 Eylül 2020 tarihleri arasında toplamda 75 TL ve üzeri yapacakları alışverişe bir çekiliş hakkı kazanıyor.

Büyük ikramiyesi Volkswagen T-Roc marka araç olan çekilişte ayrıca birçok teknolojik hediye de verilecek. (Haber Merkezi)