AHL Park AVM’de eğlenceye doydular

Çorum’da ziyaretçilerine bir alışveriş merkezinden daha fazlasını sunan ve misafirlerin yoğun ilgisiyle hizmetlerini sürdüren AHL Park AVM, özellikle küçüklere keyifli anlar yaratmaya devam ediyor. Her hafta sonu çeşitli etkinliklerle misafirlerine keyifli dakikalar yaşatan AHL Park’da geçen haftasonu da birbirinden eğlenceli çocuk atölyeleri kuruldu.

Her hafta etkinlikleriyle küçük misafirlerini unutmayan AHL Park AVM’de oyuncak boyama etkinliği de büyük ilgi gördü. İki gün boyunca 14.00-18.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte çocukların eğlenirken öğrendiği, el, göz koordinasyonunu geliştiren ahşap oyuncak boyama atölye çalışmaları yapıldı.

(Süleyman ERDEN)

