AHL Park AVM’de dolu dolu eğlence

Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan AHL Park AVM geçtiğimiz haftasonu yine çocuk etkinlikleri ile misafirlerini ağırladı.

Faaliyete geçtiği günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği AHL PARK AVM, hayatın içinden, yaşayan ve eğlenceli zamanlar yaratmaya devam ediyor. Yaşam ve Eğlence Merkezi olarak dinamik ve daimi yaşayan ruhuyla, ziyaretçilere tam kapsamlı hizmet veren AHL Park AVM, Cumartesi günü 14.00–18.00 saatleri arasında “Mutfak Önlüğü Boyama” etkinliği ile çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

AHL Park AVM’ye dün gelen minik misafirler ise 14.00–18.00 saatleri arasında “Maket Tasarım ve Boyama” etkinliğiyle keyifli bir gün geçirdi.



(Eray UZUN)

