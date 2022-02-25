AHL Park AVM’de büyük çekiliş yarın gerçekleşecek

Misafirlerin keyifle vakit geçirdiği Çorum AHL Park AVM, ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. Toplamda 300 bin TL değerinde AHLPay kazandıracak kampanya kapsamında ziyaretçiler, 15 Kasım 2021 – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında Ahl Park Avm’den yaptıkları her 75 TL'lik alışveriş için bir kupon hakkı kazanmıştı.

300 BİN TL ÖDÜL

Toplamda 45 AHL Park Avm ziyaretçisi, 300 bin TL değerinde ödül kazanacak. AHLPay kampanyasından yararlanma şansı yakalayarak 1 kişinin 50 bin TL, 1 kişinin 25 bin TL, 1 kişinin 15 bin TL, 10 kişinin 10 bin TL, 12 kişinin 5 bin TL ve 20 kişinin ise 2 bin 500 TL değerinde ödül kazanacağı Ahl Park AVM ziyaretçileri yarın saat 14.30’da noter huzurunda yapılacak çekiliş ile ödüllerin sahibi olacaklar.

AHLPAY NEDIR?

AHLPay, Ahlatçı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye ait bir markadır. Ahlatçı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.; kuyumculuk, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde 43 şirkette 4 bin 100 çalışanı ile faaliyet gösteren Ahlatçı Holding kuruluşudur. AHL Pay Kart, herhangi banka ve hesap ilişkisi gerektirmeyen, kredi kontrolüne ve belgeye gerek olmayan, karta yüklenen bakiye kadar kullanılabilen Mastercard amblemli bir karttır. AHLPay Kart ile anlaşmalı bütün fiziki ve sanal iş yerinden alışveriş yapılabilmektedir.

(Haber Merkezi)