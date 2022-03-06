AHL Park AVM’de AFAD standı açıldı
AHL Park AVM’de açılan AFAD standında, müşterilere afetlerde alınması gereken önlemler ve bilgilendirmeler yapıldı.
Güncel 06.03.2022, 19:04
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AHL Park AVM’de 1-7 Mart tarihleri arasının Deprem Haftası olması sebebiyle Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bilgilendirme standı açtı. AHL Park AVM giriş katında açılan stantta, gün boyunca dağıtılan afişler ve broşürlerle alışveriş merkezi ziyaretçilerine hem deprem hem de diğer doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda bilgiler verildi.
(Nurdan AKBAŞ)
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