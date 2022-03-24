AHL Park AVM, kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak
AHL Park, 27 Mart’ta Çiğdem Dağtekin tarafından tasarlanan “Marmelat” isimli kuklayı misafir edecek. “Marmelat” ile okulöncesi eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmak isteyen Dağtekin, AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileriyle buluşacak.
Güncel 24.03.2022, 20:10
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AHL Park, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra hayatın içinden de değerler katıyor. Özellikle minik ziyaretçilerini unutmayan AHL Park onlar için etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pazar günü kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak olan AHL, ‘Marmelat’ ile minik misafirlerine hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Okulöncesi öğretmeni ve aynı zamanda Vantrolog olan Çiğdem Dağtekin, kendi tasarladığı ‘Marmelat’ ile çocukların eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. (Haber Merkezi)
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