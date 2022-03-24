AHL Park AVM, kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak

AHL Park, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra hayatın içinden de değerler katıyor. Özellikle minik ziyaretçilerini unutmayan AHL Park onlar için etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pazar günü kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak olan AHL, ‘Marmelat’ ile minik misafirlerine hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Okulöncesi öğretmeni ve aynı zamanda Vantrolog olan Çiğdem Dağtekin, kendi tasarladığı ‘Marmelat’ ile çocukların eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. (Haber Merkezi)

