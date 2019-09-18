Ziyarette iyi dileklerini ileten ve esnafın sıkıntısının önümüzdeki günlerde geçeceğine inandığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Ahilik köklü bir gelenek. Ahi Evran’ın ilkelerinden birisi ‘eline, diline, beline sahip çık’ tır. Aynı zamanda ‘elini, gönlünü, sofranı açık tut’ , buda yine Ahiliğin önemli geleneklerinden birisi. Ben de bir esnaf çocuğu olarak bu geleneklere yabancı değilim. Benim de rahmetli babam esnaflık yapmıştı. Bu nedenle esnaflığın ne olduğunu kendine has kuralları olduğunu biliyorum. İşine gücüne, geleneklerine bağlı olan bütün teşkilat mensuplarımıza ve esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde işlerin daha iyi olacağını temenni ediyorum. Esnafların iyi günleri de kötü günleri de oluyor. İyi günlerimizde halimize şükretmek, kötü günlerimizde de sabretmek gerek” dedi.