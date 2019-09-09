Ahilik Haftası’nın bu yıl 32’ncisi kutlanacak

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında bu yıl 32’ncisi kutlanacak olan Ahilik Haftası’nın kutlama programı belli oldu.

Ahilik Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, ahiliğin tarihimizde ve kültürlerde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Ahilik, özünde yardımlaşma, başkasını gözetme ve yaşatmayı esas edinen bir sistemdir” dedi.

Ahiliğin ahlaki felsefesinin günümüz esnaf ve sanatkârlarınca benimsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydeden Başkan Gür, bu yıl 32.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası’na tüm Çorumlu esnaf ve sanatkârları davet etti.

Başkan Gür ayrıca, Ahilik Haftası’na katkılarından dolayı Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ticaret Borsası ve Halkbank’a teşekkür etti.

Ahilik Haftası kutlama programı ise şöyle:

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

08.00’de “Yılın Ahisi” tarafından sabah kahvaltısı ikramı, 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, 10.30’da Kutlama Komitesi tarafından Valilik ziyareti, 11.00’de Garnizon ziyareti, 11.30’da Belediye Başkanlığı ziyareti, 13.00 Anadolu Özel Eğitim Mesleki Okulu’nun ziyaret edilmesi, 14.30 Vali Atıl Uzelgün Huzurevi ile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’nde yaşlıların ziyaret edilmesi. Burada Berberler ve Kuaförler Odası tarafından tıraş etkinliği ve Sebzeciler ve Pazarcılar Odası tarafından meyve ikramında bulunacak. 15.00’de Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde ‘Ahilik’ konulu konferans.

19 EYLÜL PERŞEMBE

10.30’da mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Parkı’na kadar kortej yürüyüşü, 11.00’de program açılışı, 11.30’da açılış konuşmaları, hediye ve plaket töreni, 12.00’de halk oyunları gösterisi, 12.30’da esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik Pilavı ve yanıç ikramı. 13.30’da ÇESOB tarafından Esnaf Odası Başkanları ile Boğazkale ve Hattuşa ören yeri gezisi.

20 EYLÜL CUMA

13.00’de Cuma namazında Ulucami’de ahirete intikal etmiş şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensuplarına Mevlit-i Şerif okutulması, 13.30 Cuma namazı sonrası Ulucami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnafevleri Camii ve Abdibey Camilerinde cemaate Ahilik Pilavı ikramı. (Haber Merkezi)