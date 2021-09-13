Ahilik Haftası’nın 34.’sü kutlanacak

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi katkıları ile bu yıl 34.’sü düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamaları 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet ederek, Ahilik Haftası programını ise şöyle açıkladı:

“15 Eylül Çarşamba günü saat 08.30 Yılın Ahisi tarafından kahvaltı ikramı, saat 10.00 Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, saat 10.30 Çorum Valiliği ziyareti, saat 11.00 Garnizon Komutanlığı ziyareti, saat 11.30 Belediye Başkanlığı ziyareti, saat 11.45 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü, saat 12.00 Hürriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları ve esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı, saat 14.00 Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi, saat 15.00 Vali Atıl Uzelgün Huzurevi ziyareti ve saat 16.00 Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi’nin ziyaret edilmesi.

17 Eylül Cuma günü ise saat 12.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramı, Cuma namazında Ulu Cami’de şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okunması, Cuma namazı çıkışı ise cemaate Ahilik pilavı ikramı.”

Birlik Başkanı Gür, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların 34. Ahilik Haftası’nı kutlarken, kutlama programına katılacak olan esnaf temsilcileri başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlardan maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Gür ayrıca, Ahilik geleneğini tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



