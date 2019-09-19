Ahilik Haftası’na özel “şeker” tadında kredi

66 yıldır üretimi ve üretenleri destekleyen Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan esnaf, sanatkâr ve işletme sahibi müşterilerine özel gelenekselleşen kampanyasını başlattı.

Kampanya hakkında bilgi vermek amacıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret eden Şekerbank Çorum Şube Müdürü Nuri Doğan, Şekerbank’ın Çorum dâhil tüm ülkede 16-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl 32.’si kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, ahilik değerlerini günümüze taşıyarak ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayan esnaf ve sanatkârların nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayacağını söyledi. (Haber Merkezi)