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Ahilik Haftası’na özel “şeker” tadında kredi

Şekerbank, Anadolu’daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan Ahilik Haftası’nı kutlamak amacıyla esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli ve 24 aya varan vadelerle finansman sunuyor.

Ahilik Haftası’na özel “şeker” tadında kredi

Şekerbank, Anadolu’daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan Ahilik Haftası’nı kutlamak amacıyla esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli ve 24 aya varan vadelerle finansman sunuyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:40
Ahilik Haftası’na özel “şeker” tadında kredi

66 yıldır üretimi ve üretenleri destekleyen Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan esnaf, sanatkâr ve işletme sahibi müşterilerine özel gelenekselleşen kampanyasını başlattı.

Kampanya hakkında bilgi vermek amacıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret eden Şekerbank Çorum Şube Müdürü Nuri Doğan, Şekerbank’ın Çorum dâhil tüm ülkede 16-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl 32.’si kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, ahilik değerlerini günümüze taşıyarak ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayan esnaf ve sanatkârların nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayacağını söyledi. (Haber Merkezi)

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