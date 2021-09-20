Ahilik Haftası anısı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 52. yıla, ÇORUM HABER’in de 37. yayın yılına girişini kutladı. Ziyarete, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de katıldı.

ÇESOB Başkanı Gür, ÇORUM HABER’in objektif habercilik anlayışı ve tüm Çorum’u kucaklayıcı yayın politikası ile takdir topladığını belirterek, Yolyapar’a, Ahilik haftası anısına özel bir seramik tabak armağan etti.

(Taner ŞİMŞEK)

