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"Ahilik geleneği gelecek kuşaklara aktarılacak"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 32.'si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarına destek veren ve katkıda bulunan kamu, kurum ve kuruluş yetkililerine, katılımcılara ve emeği geçenlere bir teşekkür mesajı yayımladı. 

"Ahilik geleneği gelecek kuşaklara aktarılacak"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 32.'si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarına destek veren ve katkıda bulunan kamu, kurum ve kuruluş yetkililerine, katılımcılara ve emeği geçenlere bir teşekkür mesajı yayımladı. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:41
"Ahilik geleneği gelecek kuşaklara aktarılacak"

Ahilik Haftası kutlamalarının Çorum’da halkın ve resmi kurumların desteğiyle coşku içerisinde geçtiğini ifade eden Başkan Gür, “Çorum’da bu yıl 32.’sini düzenlediğimiz Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli kültürel etkinliklerle 3 gün boyunca dolu dolu ve çok renkli geçti. 
Ahilik Haftası tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir. Bu vesileyle kutlamalara desteğini esirgemeyen başta Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere 
İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük’e, Oda ve borsa başkanlarımıza, Halkbank yetkililerine, basın mensuplarımıza ve değerli Çorum halkına teşekkür ediyorum. Kutlamalara katılarak Birliğimizi en güzel şekilde temsil eden Esnaf Odası Başkanlarıma da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”şeklinde konuştu. 

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