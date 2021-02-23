Ahi Evran’dan Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve beraberindeki kooperatif yöneticileri Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ahi Evran Sanayi Şehri’nin ilimizin gelişimine katkı sağlayacağını dile getiren Yalçın Kılıç projeye bugüne kadar destekleri için Başkan Aşgın’a üyeleri adına teşekkür etti.

S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’nin nazik ziyaretine teşekkür eden Başkan Aşgın da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)