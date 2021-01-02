Ahi Evran’da yer tahsisi tamamlandı

Aralık ayının ilk günlerinde Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın girişimleriyle proje hız kazanırken, ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalanmıştı. Gelinen son aşamada ise kooperatif yönetimi geçtiğimiz Perşembe günü bakanlığa ilk taksitini yatırarak Ahi Evran Sanayi Şehri’nin ilk adımını atmış oldu.

“ÜYELERİMİZİN İNANCI BİZE GÜÇ VERDİ”

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç bakanlığa ilk taksitin yatırıldığını belirterek, bize inancını hiçbir zaman kaybetmeyen üyelerimize teşekkür ederim dedi. Kılıç; ‘’Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi olarak verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı bizim için ve bizlere inanan üyelerimiz için çok önemli bir yıl olacak. Üyelerimiz inandı, Allah’ta nasip etti bu gururu bizlere yaşattı. Ahi Evran Sanayi Şehrimizin arsa bedeli olan ilk taksitimizi yatırdık. Çorumumuza hayırlı uğurlu olsun. Biz işimize besmele ile başlar, şükür ile bitiririz. Bize inanan üyelerimize ve bu yolda esnafın yanında olan herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.