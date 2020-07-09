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“Ahi Evran’da üyelik işlemlerinde sona gelindi”

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, merkez ilçe yönetimi ile birlikte Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, sanayi şehrinde gelinen son aşamalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında Akar’a bilgi verdi.

Güncel 09.07.2020, 18:27
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“Ahi Evran’da üyelik işlemlerinde sona gelindi”

Ziyarette konuşan Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, bugüne kadar her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederken, esnafın emrinde olduklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ise, “Bu kooperatifin başlangıcı ve buraya gelmesinde sizlerin çok büyük emekleri oldu. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da yanımızda olmaya devam edeceğinizi çok iyi biliyoruz” dedi.

“NET 967 ÜYEMİZ VAR”

Kooperatif çalışmaları hakkında da Akar’a bilgiler veren Kılıç, “Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi olarak 967 tane net üyemiz var. Bugüne geldiğimizde 10 tane gibi netleşmeyen bir sayımız var. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki yedek üyelerimiz de var. Artık üyelik anlamında sona geldik. Bundan sonraki süreçte bakanlığımıza yapacağımız bir ödeme var. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz ve özlenen sanayi şehrimize kavuşmanın en büyük adımını atmış olacağız. Beklenen günlere Allah’ın izni ile çok az bir zaman kaldı. Çok meşakkatli yollar yürüdük. Ama sonu inşallah hayırlı olacak” dedi.

Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)

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