Ahi Evran’da mimarlık projesi imzalandı

600 bin metrekarelik alanda 989 işyerinden oluşacak olan Ahi Evran Sanayi Şehri’nde bir adım daha geride bırakıldı.



2011 yılında çalışmalarına başlanılan ve 2012’den itibaren de kooperatif olarak faaliyetini sürdüren Ahi Evran’da 600 bin metrekarelik arsanın satın alınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte “mimarlık projesi” için de gerekli imzalar atıldı. İmzalar, Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ile ARC Odesa Mimarlık sahibi İnşaat Mühendisi Kenan Özcan ve Mimar Halil İbrahim Özcan arasında imzalandı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, yola çıktıklarında 600-700 dükkanın hesaplandığını ancak bugün itibariyle 989 dükkanın yapımına başlanılacağını belirterek, “325 adet 250 metrekare, 344 adet 500 metrekare, 180 adet bin metrekare ve 90 adet 2 bin metrekarelik işyeri yapacağız” dedi.

Arsanın alınma işlemlerinin tamamlandığını, bundan sonraki süreçte projelerin çizimi ve sonrasında da inşaat çalışmalarına başlanacağını söyleyen Kılıç, başka Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlara, tüm milletvekillerine, belediye başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine, STK temsilcilerine ve esnafa teşekkürü borç bildiğini kaydetti.

ARC Odesa Mimarlık sahibi İnşaat Mühendisi Kenan Özcan ise Ahi Evran ile ilgili çok önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Çorum’da istihdam eksikliğini kapatma adına önemli bir proje. Biz rezidans veya başka bir şey değil, imalathane yapıyoruz” derken, Mimar Halil İbrahim Özcan ise 600 bin metrekare alana kurulacak olan Ahi Evran Sanayi Şehri’nin Çorum sanayisine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

(Haber Merkezi)

