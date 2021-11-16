Ahi Evran Yılı’nda Çorum’un bakırcılığı
Güncel 16.11.2021, 00:24
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Çorum’un uluslararası kültür ve sanat elçilerinden, Teknik Öğretmen, Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Ahi Evran Yılı nedeniyle “Çorum’da Bakırcılığın Tarihi”ni yazdı.
Tuluk’un yazısı, Tarihi Kentler Birliği’nin üç ayda bir çıkan prestijli yayın organı Yerel Kimlik’in son sayısında 6 sayfa halinde yayımlandı.
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