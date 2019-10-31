Ahi Evran üyelerine taksit olanağı

Çorum’un en büyük projelerinden birisi olan ve içerisinde bin dükkan, sosyal tesisler, konferans salonları, spor kompleksleri, cami ve dinlenme parklarının da bulunduğu S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri, Yaydiğin Mevkii Organize Sanayi Bölgesi kuzeyinde 140 hektarlık bir alanda kurulacak.

ÜYELERE TAKSİTLENDİRME İMKANI SUNULACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, yapılan görüşmelerin ardından üyelere büyük bir avantaj sağlayacak olan taksitlendirmeye gidileceğini duyurdu. Kılıç; ‘’Önce ki dönemde arsa bedeli ödemeleri için 15 günlük bir süre tanınmıştı. Üyelerimiz bu süreçte ödeme noktasında sorunlar yaşadılar. Bizde yönetim kurulumuz ile birlikte Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bu konular ile alakalı görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde çok güzel sonuçlar elde ettik. Esnafımız arsa bedellerini taksitler halinde ödeyebilecekler. Hem esnafımız için hem de bizler için çok önemli bir konuyu sonuca ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa zaman içerisinde de Allah izin ederse ilk kazmayı vuracağız. Artık her şey bizim elimizde!’’ dedi.

Kooperatif için yer tutuldu

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’nde taksitlendirme kolaylığının yanı sıra üyelere daha verimli hizmet verilmek adına Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer kiralandı. İlerleyen günlerde kooperatif ofisinin de açılışının yapılarak hizmete gireceği belirtildi.(Haber Merkezi)