Ahi Evran Sanayi Şehri için imzalar atıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da girişimleriyle hızlandırılan proje de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kooperatif arasında imzaların atılması ile arsa tahsisi yapıldı.

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek; “Ahi Evran Sanayi Şehri Çorum’a hayırlı olsun” görüşünü dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’inde hazır bulunduğu görüşmede bakanlık ve kooperatif yönetimi arasında sanayi şehri projesi için imzalar atıldı.

ENGEL KALMADI

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi yönetimi Ankara’ya çıkarma yaptı. Bakanlık ve kooperatif yönetimi arasında atılan imzaların ardından dev projenin hayata geçmesi için hiçbir engel kalmadı.

ÜYELERE UYARI

Bakanlık ile yapılan mutabakat gereği bir hafta içerisinde üyelerin peşinatlarını yatırmaları gerekiyor. Kooperatif Başkanı Kılıç; “Bakanlık ile karşılıklı imzaların atılmasını beklediğimiz için bu güne kadar parasını yatırmamış olan üyelerimizi anlayış ile karşıladık. Artık imzalar atıldı ve arsa tahsisimiz yapıldı. Bakanlığımıza bu anlamda ilk ödememizi yapmamız gerekiyor. 15 Aralık tarihine kadar üyelerimizin arsa bedelini ödemesi gerekmektedir. Bu ödemeyi yapmayan üyelerimiz maalesef sanayi şehri projemizden mahrum kalacaklar. Yolumuza yedek üyelerimizle devam etmek durumunda kalacağız. Biz üzerimize düşeni yaptık artık söz üyelerimizde! Bakanlığımıza yapacağımız ödemenin ardından Allah’ın izni ile sanayi şehrimize ilk kazmayı vuracağız” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda atılan imzaların ardından Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi yöneticileri Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı Zeki Gül’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Ceylan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade ederek; ‘’Ahi Evran Sanayi Şehri projesi Çorum’a hayırlı uğurlu olsun. Çorum esnafımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu proje tamamlandığında sanayimizde daha güçlü bir ivme yakalayacaktır’’ dedi.

Bakan Danışmanı Gül ise; “Çorum sanayini daha ilerilere taşıyacak olan bu proje esnafımızın olduğu kadar benim içinde çok büyük önemi var. Böylesi güzel bir projede bizim de katkımız olduysa bu bizi ziyadesiyle memnun eder. Ahi Evran Sanayi Şehri Çorumumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)