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“Ahi Evran projesi Çorum için önemli”

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan Çorum’da Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifini ziyaret etti.

“Ahi Evran projesi Çorum için önemli”

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan Çorum’da Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifini ziyaret etti.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:47
“Ahi Evran projesi Çorum için önemli”

Ahi Evran Sanayi Şehri projesini çok yakından takip ettiğini ifade eden Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, projenin Çorum sanayisi için büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Ali Rıza Ercan; “Ahi Evran geleneğinin yaşatılması sadece Çorum için değil ülkemiz için çok önemli bir konudur. Uzun bir zamandır Ahi Evran Sanayi Şehri projesini biz her zaman yakından takip ettik ve takip etmeye de devam edeceğiz. Bu projenin Çorum sanayisi için büyük bir öneme sahip olduğunu bilmekteyiz. Projeyle Çorum sanayisinde büyüme hız kazanacak.

Çorum zaten sanayisiyle büyüyen gelişen bir şehrimiz, esnafımız daha geniş alanlarda daha verimli işler çıkartacaktır. Çorum siyaseti de bu projeye artık tam destek vermektedir. Önceki yıllarda bir takım sorunlar yaşanıldı. Ama şuan bu sorunların aşılmış olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın’da esnafa bu anlamda tam destek veriyor. Bizler Ahilik geleneğinin yaşatılması için bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadelemiz de hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.

Ziyaret ve desteğinden dolayı Federasyon Başkanı Ercan’a teşekkür eden Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ise; “Ali Rıza Ercan Başkanımız her zaman bu projemizin yanında oldu. Baştan sonuna kadar onun bize vermiş olduğu destek bizleri de her zaman daha da güçlendirdi. Allah’ın izni ile üye kayıtlarımızı bu ay sonuna bitirmiş olacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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