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Ahi Evran Kooperatifi’nden CHP İl Başkanlığı’na ziyaret

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 37. Olağan İl Kongresi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Mehmet Tahtasız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ahi Evran Kooperatifi’nden CHP İl Başkanlığı’na ziyaret

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 37. Olağan İl Kongresi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Mehmet Tahtasız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:40
Ahi Evran Kooperatifi’nden CHP İl Başkanlığı’na ziyaret

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar dilerken, Ahi Evran Sanayi Şehri projesi hakkında da bilgiler verdi.

“BU AY SONU ÜYE KAYITLARIMIZ BİTMİŞ OLACAK”

Gelinen son noktada üye kayıtlarını bu ay sonu itibari ile tamamlayacaklarını ifade eden Kılıç, son durum itibarı ile net 851 üyeye ulaştıklarını ifade etti.

Kılıç, “250, 500, 1000 ve 2 bin metrekareden yaklaşık bin dükkân şeklinde olmak üzere büyük bir uğraş verdiğimiz Ahi Evran Sanayi Şehrimizde sona yaklaşmak üzere emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 125 üyemizin vefat, iflas vs. gibi durumlardan dolayı kooperatifimizden ayrılması söz konusu oldu. Onların yerine kooperatifimize yeni üye kayıtlarımızı başlattık. Bu anlamda da çok az bir üye eksiğimiz kaldı. Bu eksiklikleri de bu ay sonuna kadar tamamlamış olacağız” dedi.

CHP İl Başkanlığı’nın bu zamana kadar gelinen aşamalarda kendilerinden desteği hiç esirgemediğini belirten Kılıç, “Geçmiş dönemlerde de CHP İl Başkanlığı bünyesinde görev almış il başkanları olsun merkez ilçe başkanları olsun belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinden tutunda her kademesinde ayrı ayrı görev almış tüm CHP yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Çünkü Ahi Evran Sanayi Şehri hepimiz için bir ortak payda oldu. O nedenledir ki esnafımızın partisi olmaz. Biz hiçbir zaman siyaset yapmadık. Sivil toplum kuruluşlarının başındaki insanlar hiçbir zaman siyasete yapmamalıdır. Biz esnaf olarak ortak noktada durmalıyız. Bizim derdimizde gayemizde esnafımızın en hesaplı bir şekilde dükkân sahibi olmasını sağlamaktır” dedi.

“AHİ EVRAN GELENEĞİ YAŞATILMALI”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederken, Ahi Evran geleneğinin de yaşatılması gerektiğini ifade etti. Tahtasız, “Siyasiler olarak biz her zaman esnafın, iş adamının, halkın sorunlarını çözmek için buralardayız. Biz Çorum’da siyaset yapıyoruz ve Çorum halkının refahı için çabalıyoruz. Bizim din, dil, ırk, mezhep gibi öyle bir gözetimimiz yok. Çünkü Rabbim isteseydi bizi tek dil, tek ırk olarak yaratırdı. Biz Rabbimizin yaratıkları güzelliklere saygılıyız” dedi.

“ESNAFIN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ”

Çorum Belediye Meclis Üyeliği yaptığı dönemde de esnaf için çaba sarf ettiğini ifade eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Ahi Evran konusu gibi konular Belediye Meclisi gündemine geldiğinde, ‘Sayın başkanım biz esnafların önünü açmalıyız. Hatta sizin asfalt payı, katılım payları gibi konular vardı. Onlarla alakalı biz dedim esnaflardan para kazanmayalım, önlerini açalım, esnafımız para kazanacak iş yapacak ki yanlarında insan çalıştıracak, istihdamı arttıracak’ demiştim. O gün de sağ olsun belediye başkanımız bizim görüşlerimizi dikkate aldı. O konuyu çok sembolik bir rakama indirmişti. CHP olarak biz Çorum halkının ve esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaretinin ardından CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Heyet, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Kılıç ile bir süre görüşürken hayırlı olsun temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

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