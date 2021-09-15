Ahçılar’da asfalt çalışması

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Cadde, 25. Sokak ve 23. Sokak asfaltını yenileyen Belediye ekipleri, bu bölgeleri sıcak asfaltla buluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehir genelinde sürdürülen asfalt ve altyapı çalışmalarının Çorum halkı tarafından memnuniyetiyle karşılandığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Cadde, 25. Sokak ve 23. Sokağın asfaltını yeniledik. Amacımız hemşehrilerimizin yaklaşan kış aylarında daha konforlu ve daha kaliteli yolları kullanması. Yaptığımız asfalt çalışmalarımızın bölge sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, aşkla çalışan mesai arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

