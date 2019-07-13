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Ağustos’da silah altına alınacaklar için duyuru

Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ağustos 2019 Er Celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar hakkında bilgi verildi.

Ağustos’da silah altına alınacaklar için duyuru

Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ağustos 2019 Er Celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar hakkında bilgi verildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Ağustos’da silah altına alınacaklar için duyuru

1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden kayıtlı olduğu Askerlik Şubesi’nin genel celp dönemi Ağustos 2019 olanların ya da bu dönemde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e devlet üzerinden öğrenebilecekleri, nüfus cüzdanı göstererek askerlik şubesinden veya edevlet üzerinden de evraklarını alabilecekleri dile getirildi.

Birinci grupta yer alanların 19 Temmuz tarihine kadar asker alma şubelerinden, edevlet üzerinden başvuranların ise 18 Temmuz tarihine kadar sevklerinin alınabileceğinin kaydedildiği açıklamada, ikinci grupta sevke tabi olanların ise sevklerini 10 Ağustos-5 Eylül tarihlerine kadar şubelerden, edevlet üzerinden başvuranların ise 20 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında alabilecekleri dile getirildi.

Yapılan açıklamada yasal yol süresi içinde birliklerine katılmayanların bakaya işlemine tabi tutulacakları vurgulandı. (Haber Merkezi)

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