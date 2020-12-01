Yavruturna Mahallesi, Maliye 2. Sokak Platin İş Merkezi Kat 3 No: 8 adresinde faaliyet gösteren FTR Fizyomed’te bel ve boyun fıtığı tedavisi, omurga eğrilikleri, spor sakatlıkları, felçli hasta rehabilitasyonu, ortopedik sakatlıklar ve nörolojik yardım üzerine her yaş grubundan insana destek sağlanıyor. Evde fizik tedavi imkanı da sunan FTR Fizyomed’te ağrılara fizyoterapi ile çözüm imkanı sunuluyor.

MUHAMMED TALHA YAZICI KİMDİR?

stanbul Esenyurt Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden 2017 yılında mezun olan Muhammed Talha Yazıcı, bunun dışında Anadolu Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi ve Atatürk Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden de mezun. Yazıcı, Hitit Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapmakta.

FTR Fizyomed’i açmadan önce Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 8 ay boyunca fizyoterapi üzerine çalıştı. İl Özel İdare Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde terapist olarak çalıştı. Atletizm yardımcı antrenörlüğü ve antrenman koçluğu da yaptı. (Haber Merkezi)