Ağrı Dağı zirvesinde Atatürk’ü andılar

Yurtiçi ve yurtdışından 30 kişilik dağcı ekiple tırmanışa başlayan ve zirveye 9 kişinin ulaştığı ekipte hemşerimiz Rıza Topkül de yerini aldı.

Aralarında Çorumlu Rıza Topkül’ün de yer aldığı ekip, zorlu yollardan geçerek Ağrı Dağı’ndaki zirveye tırmanarak, 5 bin 137 metrelik rakımda Türk Bayrağı ve Ata posterini dalgalandırdı.

Aynı zamanda CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül’ün amcası olan Rıza Topkül’ün de yer aldığı Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı ve Ata posterini dalgalandırdı. Dağcılar, Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmak için Atatürk’ün izinden aynı inançla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

(Haber Merkezi)

