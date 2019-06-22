Ağlatan mezuniyet töreni



Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde okulu birincilikle bitiren Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yeter Adıgüzel’in akciğer kanserinden kaybettiği annesiyle yaşadığı hatırasını anlatması törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Adıgüzel, 7 yaşında annesini akciğer kanserinden kaybettiğini ve o zorlu süreçte annesini 3 ayda sadece bir kere gördüğünü söyledi. Adıgüzel, “Ben o kısa konuşmada ona 'Anne, iyileşecek misin, ne zaman evimize döneceksin?' diye soru sorarken, o bana son sözlerinde, 'Karnen nasıldı, hep pekiyi al, her zaman evimizin en iyisi sen ol olur mu kuzum' demişti. Ve ben o gün bugündür hep en iyisi olmaya çalıştım. Öğrenim hayatımı da onun istediği şekilde bitiriyorum. Bu yüzden bu birinciliği hepinizin huzurunda ona hediye etmek istiyorum” dedi. Konuşması sırasında zaman zaman sesi titreyen Adıgüzel, “Anneciğim, eğer şuan beni duyabiliyorsan yada masallarda anlatılan Kaf Dağı'nın arkasındaki diyarların herhangi bir yerinde isen Anka kuşu ile sana selam gönderiyorum. Bil ki bu başarım senin içindi? Yanımda olamasan da sadece annem olduğun için sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Adıgüzel’in konuşmasının ardından salonda bulunan akademisyenler, bazı vatandaşlar ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin başında vermiş oldukları eğitim geldiğine dikkat çekerek, bilgiyi üreten ve onu en iyi şekilde yönetebilenlerin güçlü olduğu bir dünyada yaşamaktayız." şeklinde konuştu. Hitit Üniversitesi olarak bu bilinçten hareketle çalışma ve plan yaptıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Şehirle bütünleşen Üniversitemiz, yaptığı çalışmalarla günümüze dek Çorum’a büyük katkılar sağlamış ve bundan sonra da yükselen bir ivme ile sağlamaya devam edecektir. Ülkemizin daha da gelişmesi, büyümesi ve her alanda söz sahibi olması için ülkemizin tüm dinamiklerine ihtiyacımız vardır. Cumhurbaşkanımızın ekonomik yönden gelişmiş, dışa bağımlılığı kalmayan, bilim ve teknolojide sayılı ülkelerden biri haline gelmek için ortaya koyduğu 2023 ve 2071 hedefine ulaşmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Üniversiteler olarak; yerlilik ve millilik bilinciyle araştırma-geliştirme çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vermek, katma değeri yüksek teknolojileri geliştirmek; fikirlerimizi projeye dönüştürmek, projelerde elde edilen bilgi, tecrübe ve ürünleri girişimci ve üreticilerimizle buluşturmak durumundayız” dedi.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Tören sonunda hep birlikte havaya kep atan öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, akademisyenler ve öğrenci velileri katıldı.