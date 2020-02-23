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Ağıralioğlu Çorum’daydı

İYİ Parti Merkez İlçe yönetimi tanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sürprizi yaşandı.

Ağıralioğlu Çorum’daydı

İYİ Parti Merkez İlçe yönetimi tanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sürprizi yaşandı.

23 Şubat 2020 Pazar 21:40
Ağıralioğlu Çorum’daydı

Geçtiğimiz hafta yapılan İYİ Parti Çorum 2. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen ve Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Erkan Yıldız, yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle Bilge Otel’de kahvaltıda bir araya geldi.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıya Samsun’da yapılacak olan kongreye katılmak için Ankara’dan Samsun’a hareket eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da katılarak, Merkez İlçe yöneticilerine sürpriz yaptı.

Partililer tarafından ilgiyle karşılanan Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’deki siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partililerin sorularını da samimiyetle yanıtladı.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında, toplantıya katılarak kendilerine sürpriz yapan Yavuz Ağıralioğlu’na ayrıca teşekkür etti. Yıldız, Çorum’da partilerinin başarısı için ekibi ve İl yönetimi ile birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

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