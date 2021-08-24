“Ağır vasıtalarda teknolojinin son sistemlerini kullanıyoruz”

Çorum’da başta lastik olmak üzere bölgenin en büyük merkezi konumunda olan, Bridgestone-Lassa-Dayton toptan ve perakende bayiliğini de yürüten Erdem Otomotiv, lastikte olduğu gibi rot-balansta da iddialı.

Firma sahibi Gökhan Gökeşme, Ankara yolu 3’üncü kilometre sanayi kavşağındaki servislerinde otobüs, TIR, kamyon, kamyonet gibi ağır vasıta araçların rot-balans ayarları, ön düzen ayarları, rot ve rot başı değişimleri, kısa kol-uzun kol değişimleri, yanal kayma ayarları ve parça değişimlerinin titiz işçilik ve uygun fiyatlarla son sistem makinalarla ve tecrübeli ustalarla yapıldığını bildirdi.

Kamyon, TIR, dorse akslarındaki bozukluklar ve eğikliklerin lazer ısıtmalı makinalarla kısa sürede sökülmeyi gerek kalmadan düzeltildiğini kaydeden Gökeşme, “Ağır vasıta araçların fren-test kontrolleri yapılmakta, amortisör ayarları ve değişimleri ile far ayarları yapılmaktadır” dedi.

Servislerinde otomobil, hafif ticari araç ve minibüslerin rot-balans ayarlarının yine son sistem makinalarla yapıldığını, bunların yanısıra sökme-takma tamir işleri ve lastik oteli hizmetini de verdiklerini belirten Gökeşme, “Erdem Otomotiv olarak, 25 yıldır Brisa bayiliği kapsamında toptan ve perakende olarak Bridgestone, Lassa, Dayton markalı lastiklerin bayiliğini yapmakta olup, ağır vasıta lastikleri, otomobil, minibüs lastikleri, tarım grubu lastikleri, iş makinası lastikleri, akü, çelik jant ve ağır vasıta jantları satış ve servis hizmeti ile Çorumlu hemşehrilerimize hizmet vermekten gurur duymaktayız” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)